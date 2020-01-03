Минфин Украины отчитался о показателях госбюджета за 2019 год

Киев, 3 января. Минфин Украины отчитался о показателях государственного бюджета за прошлый год. Документ сведен с дефицитом, сообщается на официальном сайте ведомства.

«По оперативным данным ГКСУ, общий дефицит был меньше планового и составил 72,4 млрд гривен (что по оценке составляет около 1,8% ВВП). В частности, дефицит общего фонда Государственного бюджета был в пределах планового показателя в 69 млрд гривен», — сказано в отчете.

Доходы государственного бюджета по итогам ушедшего года выросли на 5,5% в годовом измерении и составили 879,8 млрд гривен. Расходы государственного бюджета по общему фонду в 2019 году составили 950 млрд гривен, что на 3,2% меньше в сравнении с плановыми показателями.

В Министерстве Финансов Украины подчеркивают, что власти в 2019 году полностью профинансировало защищенные статьи. Также в ведомстве отмечают экономию по ряду социальных программ — было сэкономлено более 6,9 млрд гривен.

В документе сказано и о значительном снижении госдолга Украины. Согласно данным он сократился по отношению к ВВП на 45% и составляет 1,764 трлн гривен.

12 декабря 2019 года бывший министр экономики Украины Виктор Суслов сказал, что в стране есть риск дефолта. Данный прогноз он сделал основываясь на запланированной стратегии до 2023 года.

29 декабря 2019 года украинский президент Владимир Зеленский анонсировал экономический прорыв в стране. По его мнению, об экономическом росте свидетельствует повышение кредитного рейтинга государства, сделанное международными финансовыми агентствами.