Руководитель по расследованиям дел «евромайдана» назначен на Украине

Киев, 3 января. Бывший замдиректора Госбюро Александр Буряк назначен руководителем отдела по расследованиям дел «евромайдана» Государственного бюро расследований Украины.

Ранее в Госбюро было создано особое подразделение, которому предстоит расследовать дела «евромайдана». В него перейдут 27 сотрудников Генеральной прокуратуры Украины, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

«Это сложное направление, где требуется не только желание, но и значительный опыт работы в следствии. Руководство Государственного бюро расследований это хорошо понимает, поэтому поручило эту ответственную работу мне. Сейчас идет перевод следователей и прокуроров из Генеральной прокуратуры Украины в наш отдел», — рассказал Буряк.

В назначении руководителя вновь созданного отдела Госбюро принимали участие представители Консультативной миссии Совета Европы. Отмечается, что Буряк работает в правоохранительных органах более 20 лет и имеет значительный опыт.

Главная площадь Киева — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции Украины в ноябре 2013 года после заявления правительства страны о приостановке процесса подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Площадь на несколько месяцев превратилось в эпицентр противостояния силовиков и радикалов, многие из которых причисляли себя к украинским неонацистам. В ходе столкновений погибли более 100 человек, ответственность за смерть которых правительство, пришедшее к власти в результате государственного переворота, возложило на бывшего президента страны Виктора Януковича и сотрудников специального подразделения МВД «Беркут». Янукович и экс-сотрудники «Беркута» отрицают свою причастность к убийствам.

Ранее «Известия» сообщили, что действующий президент Украины Владимир Зеленский пообещал довести до конца расследование убийств на «евромайдане».