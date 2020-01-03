Совбез ООН обсудит ситуацию в сирийском Идлибе

Нью-Йорк, 3 января. Совет Безопасности ООН в пятницу проведет закрытое заседание в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщает RT, Совбез ООН проведет консультации по Сирии по запросу Франции и Великобритании. По словам представителя Вьетнама при ООН Данг Динь Куи, перед СБ выступят заместитель генсека Всемирной организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло и заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

В ходе наступления, начавшегося во второй половине декабря, сирийская армия освободила около 50 населенных пунктов в южной части Идлиба. По данным официального Дамаска, от террористов очищена территория более чем в 320 квадратных километров.

Большую часть провинции по-прежнему контролируют боевики из группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) и их союзники, поддержку которым оказывают формирования вооруженной оппозиции.

Идлиб — единственный регион Сирии, который остается в руках бандитов с 2012 года. Ранее там была создана зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сдать оружие.

1 Организация запрещена на территории РФ.