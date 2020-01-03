Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти в 2019 году

Москва, 3 января. Российская Федерация в прошлом году установила рекорд по объемам добычи нефти за постсоветский период, передает агентство Bloomberg.

По данным американского агентства в 2019 году в России было добыто 560,2 миллиона тонн нефти, что равняется 11,25 миллиона баррелям в сутки. В рекордном 1987 году в СССР добывалось 11,41 миллиона баррелей в день.

Российская Федерация смогла добиться этих результатов несмотря на сокращение добычи в рамках договоренностей с ОПЕК.

В конце декабря 2019 года министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что согласно прогнозам Минэнерго, добыча нефти по итогам 2019 года вырастет на 0,7% и будет составлять 560 миллионов тонн. В 2020 году добыча прогнозируется на уровне 555-565 миллионов тонн.

Проект энергостратегии Министерства энергетики РФ до 2035 года предполагает, что добыча нефти и газа в Российской Федерации в ближайшие пять лет планируется на уровне 555–560 миллионов тонн в год, а до 2035 года — 490-555 миллионов.

Ранее Александр Новак заявлял, что Россия в ближайшем времени будет рассматривать варианты выхода из ОПЕК+.

«Я считаю, эта сделка не вечная ... нам нужно будет постепенно принимать все равно решение о выходе, для того, чтобы и долю на рынке сохранить, и для того, чтобы наши компании смогли обеспечивать и реализовывать свои проекты перспективные. Я думаю, что это мы будем в том числе рассматривать и в этом году», — сказал министр энергетики.

При этом Александр Новак отмечает эффективность нынешней сделки с ОПЕК. По его словам, рынок очень хорошо реагирует на такие договоренности, что поспособствовало возвращению в отрасль инвестиций.