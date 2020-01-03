Один из лидеров шиитского ополчения погиб в результате ударов в Багдаде

Багдад, 3 января. Высокопоставленный член шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Мухаммед аль-Джабири погиб при ракетных ударах в Багдаде.

О гибели Аль-Джабири сообщает телеканал «Аль-Джазира». Согласно приведенной информации, погибший руководил в шиитском ополчении управлением общественных связей.

Ранее стало известно, что одна из ракет, упавших в окрестностях аэропорта Багдада, попала в автомобиль местного жителя, водитель погиб. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на службу безопасности Ирака, в результате обстрела погибли несколько человек. Ракеты взорвались у объектов иракской армии и международной коалиции.

Международный аэропорт Багдада закрыт из-за поврежденной взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, ранены 12 иракских военных, охранявших территорию аэроузла.

Как пишет «Газета.ру», посольство США в Ираке прекратило свою работу из-за беспорядков и нападений на территорию диппредставительства.