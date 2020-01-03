Поклонская обвинила «опухшего от пьянок» Порошенко в попытке расколоть Украину

Москва, 3 января. Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение бывшего президента Украины Петра Порошенко, обвинив экс-главу государства в попытке расколоть страну.

В новогоднюю ночь на принадлежащем Петру Порошенко Пятом канале, и на лояльном к экс-президенту канале «Прямой» был выпущен двухминутный видеоролик. Во время обращения Порошенко заявил, что будет защищать «армию, язык и веру» — аналогично звучал его предвыборный слоган в 2019 году. Поздравление действующего президента Украины Владимира Зеленского было показано уже после полуночи.

«Конечно, не обошлось без очередных выходок Петра Порошенко. На принадлежащих ему телеканалах вместо новогоднего поздравления Зеленского показали опухшую от бесконечных пьянок порошенковскую физиономию», — пишет Наталья Поклонская у себя на странице в ВКонтакте.

Поклонская убеждена, что экс-президент Украины в очередной раз пытался расколоть страну.

«Петр Алексеевич никак не может смириться с тем, что его место уже давным-давно на свалке истории — вместе с националистами, «сенцовыми» и портретами Бандеры», — подвела итог российский политик.

Ранее украинский журналист Вячеслав Чечило заявил, что Петр Порошенко безуспешно пытается создать вокруг себя «альтернативную вселенную», в которой он все еще президент. Чечило назвал его политическим трупом, а его новогоднее обращение «жалким зрелищем».