Вице-премьер Украины Кулеба предложил «вернуть» Крым в «креативном формате»

Киев, 3 января. Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил, что «решить» крымский вопрос Киеву поможет «креативный формат».

По словам чиновника, проблема «возвращения» Крыма Украине должна обсуждаться на международном уровне. Он отметил, что сегодня существуют два возможных формата. Первый — на уровне таких организаций, как ООН, ЮНЕСКО и Совет Европы. Второй — «двусторонний», на уровне глав государств, министров иностранных дел и так далее.

«Мы считаем, что нужен какой-то креативный формат, где разговор по Крыму происходил бы подобно «нормандскому формату». Мы понимаем, что Россия сразу закричит: «Этого никогда не будет». Мы спокойно к этому относимся, но считаем, что для начала нужно определиться, какой именно формат мы хотим, и даже без России начать в нем говорить», — заявил Кулеба.

Вице-премьер добавил, что главная цель Украины — подготовиться к тому моменту, когда можно будет «забрать Крым назад».

«У нас на всех уровнях должно быть четкое понимание, что мы делаем и в какой последовательности, когда мы увидим, что настал тот момент, когда возвращаем Крым обратно. Над этим мы должны ежедневно работать», — сказал он.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам всенародного референдума, в ходе которого абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Киев по-прежнему считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что возвращение Крыма произошло в полном соответствии с уставом ООН и международным законодательством на основании свободного волеизъявления народа. Президент России Владимир Путин назвал вопрос принадлежности Крыма «закрытым окончательно».