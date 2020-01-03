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Пассажирский поезд загорелся на ходу на Украине

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Пассажирский поезд загорелся на ходу на Украине

Николаев, 3 января. Пассажирский поезд Харьков — Херсон загорелся на ходу в Николаевской области Украины.

Об этом сообщает RT со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Поступило сообщение о возгорании тепловоза пассажирского поезда Харьков — Херсон возле станции Любино в Снигиревском районе Николаевской области», — говорится в сообщении ведомства.

По вызову прибыли сотрудники ближайшей части противопожарной службы. До прибытия огнеборцев локомотивная бригада пыталась справиться с огнем самостоятельно, но машинист и его помощник не смогли потушить пожар.

По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание высоковольтной камеры тепловоза.  

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Источник: RT
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