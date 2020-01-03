Петербург возглавил рейтинг самых востребованных у туристов автобусных маршрутов

Москва, 3 января. Почти 90% билетов на междугородние автобусы приходится на маршруты внутри Российской Федерации. Самое популярное направление согласно итогам исследования сервиса «Туту.ру» — из Москвы в Петербург.

Исследование проводилось на основе данных о продажах билетов на междугородние автобусы в 2019 году, в период с 1 января по 31 декабря 2019 по данным на конец ноября.

Около 6% всех билетов по России оформили по маршруту Москва — Петербург. Также в топ-3 автобусных направлений вошли Ростов-на-Дону и Воронеж с отправлением из столицы.

В рейтинге международных маршрутов самым популярным стал маршрут из Москвы в Минск. На втором месте Петербург — Таллинн. На третьей строчке дорога из Москвы в Киев. Отмечается, что среди зарубежных направлений в 2019 жители России чаще всего ездили на автобусе в Белоруссию, Украину, Финляндию, Казахстан и Эстонию.

В исследовании говорится, что средняя цена билеты по всей России составляет 919 рублей. Билет на маршрут заграницу составляет в среднем 1,7 тыс. рублей. По сравнению с прошлогодними ценами средний чек остался неизменным.

Ранее «Газета.ру» писала, что за последние пять лет средняя продолжительность путешествий россиян сократилась с 11 до 8 дней.

Сообщается, что аналитики изучили бронирования авиабилетов с 2015 по 2019 годы, и выявили, что средняя продолжительность путешествий по Российской Федерации сократились с 9 до 7 дней, а поездки за границу — с 13 до 11 дней. Также аналитики выявили, что жители России начали чаще заранее планировать путешествия. Период от покупки билета до вылета возрос с 11 до 14 дней по России, и с 22 до 26 дней — за границу.