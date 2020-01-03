Коалиция во главе с США признала вину в гибели 1359 жителей Сирии и Ирака

Вашингтон, 3 января. Международная коалиция во главе с США заявила, что в Сирии и Ираке в результате нанесенных ударов в рамках борьбы с ИГ1 (запрещена в РФ) погибли 1359 мирных жителей.

Коалиция заявила, что в период с августа 2014 года по ноябрь 2019-го в Сирии и Ираке было нанесено около 35 тысяч ударов.

«В течение этого периода, по оценкам командования, в результате действий коалиции в рамках операции «Непоколебимая решимость» были непреднамеренно убиты по меньшей мере 1359 гражданских лиц», — говорится в заявлении.

США и союзные Вашингтону государства с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), причем действуют на сирийской территории без согласия официального Дамаска. В конце прошлого года Соединенные Штаты объявили об уничтожении «халифата» «Исламского государства» (запрещена в РФ) и о скором выводе своих войск из Сирии. Несмотря на это, в Сирийской Арабской Республике по сей день сохраняется американское военное присутствие.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что глава Пентагона Марк Эспер признал успешными авиаудары по военным объектам в Сирии и Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.