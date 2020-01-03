ВВС Польши приступили к охране воздушного пространства стран Балтии

Таллин, 3 января. Пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии сообщила, что военно-воздушные силы Польши приступили к охране воздушного пространства стран Балтии.

Сообщается, что польские военные летчики будут выполнять свою миссию на протяжении четырех месяцев. Пилоты истребителей F-16 будут нести службу в круглосуточном режиме, регулярно выполняя тренировочные полеты и поднимаясь в воздух на опознание целей.

Охрану воздушного пространства Прибалтики с момента вступления Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО в 2004 году поочередно осуществляют ВВС стран — членов Североатлантического альянса. Они размещаются на эстонской авиабазе Эмари, а также на военном аэродроме Зокняй в Литве.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас потребовал от России «возвращения» земель.