Лавина сошла в горах на востоке Франции, есть жертвы

Париж, 3 января. В результате схода снежной лавины на востоке Франции погиб один военнослужащий и еще один получил тяжелые травмы, сообщают французские спасательные службы.

Трагедия произошла в департаменте Изер. Лавина сошла с высоты в 2400 метров в горном массиве Бельдон. Сообщается, что оба военных катались в этом районе на лыжах вне проложенных трасс.

После схода лавины 20-летние солдаты были обнаружены на поверхности сошедшей с гор снежной массы. Первого военнослужащего медики не сумели реанимировать, он скончался на месте. Второй получил тяжелые телесные травмы и был доставлен на вертолете в ближайшую больницу в Гренобле.

Погибший военный проходил службу в батальоне альпийских стрелков, второй — в полку горной артиллерии. Горная жандармерия приступила к расследованию инцидента.