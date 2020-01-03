Сирия новости 3 января 07.00: в «Аль-Холе» погиб ребенок, в Алеппо совершено покушение на командира протурецких сил

Сирия, 3 января. В Хасаке в лагере для беженцев «Аль-Хол» без медицинской помощи скончался ребенок. В Алеппо неизвестные подорвали автомобиль полевого командира протурецкого ополчения. В Идлибе сирийские военнослужащие обнаружили сеть тоннелей, вырытых джихадистами, общей протяженностью в 10 километров. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на востоке Идлиба зачищают тоннели террористов «Тахрир аш-Шам» после их отступления, обменялись с боевиками ударами у города Кафр-Увейд,

Курдские вооруженные формирования: подозреваются в покушении на полевого командира протурецких сил на севере Алеппо, выпустят из «Аль-Хола» в Хасаке еще 330 беженцев под поручительство шейхов племен.

«Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ): на юге Идлиба обменялась ударами с сирийской армией.

Международная коалиция: в Дейр-эз-Зоре совместно с курдскими радикалами провели рейд в поселке Шхиль, задержала 8 человек, подозреваемых в связи с ИГИЛ1

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо прогремел взрыв в городе Джераблус. Как стало известно корреспонденту новостного агентства Step News, взрывное устройство было установлено под капот автомобиля полевого командира протурецкого ополчения, под контролем которого находится город и кантон Африн. Сам командир - Абу Харет Кубба был тяжело ранен, пострадал также его водитель.

Протурецкие силы подозревают, что за попыткой покушения стоят курдские радикалы из «Демократических сил Сирии» (SDF), которые уже взяли на себя убийство двух членов протурецкого ополчения на севере провинции в районе поселка Басута.

Провинция Дейр эз-Зор

Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) провели рейд в лагере беженцев в районе поселка Мухаймадия, и после обысков в палатках, задержали двух мужчин. Как сообщает агентство Deir Ezzor, боевики обвинили арестованных в сговоре с террористами «Исламского государства»1, которые подпольно действуют в зонах их контроля.

Источник также сообщил, что в городе Шхиль местные жители устроили протестную акцию после того как силы международной коалиции совершили десантную высадку в городе, и вместе с курдскими радикалами провели рейд, в ходе которого арестовали восемь человек, подозреваемых в пособничестве ИГИЛ. Жители вышли на акцию поддержки арестованных и потребовали у оккупантов освободить всех невинно задержанных людей. Для разгона протеста SDF направили дополнительный отряд.

Провинция Идлиб

Подразделения САА, дислоцированные в военном лагере Джурин в приграничной с провинцией Хама зоне открыли огонь из ракетных установок по опорным пунктам террористов. Под удар попали также линии обороны «Тахрир аш-Шам» у поселка Сафухан и в предместьях города Кафр-Увейд, в окрестностях которого уже сутки идут бои. Информации о потерях ни одной из сторон пока не поступало.

Как сообщает новостной портал SANA, в ходе прочесывания освобожденных от джихадистов территорий на юго-востоке провинции инженерное подразделение СА обнаружило сеть тоннелей на юге провинции. Общая протяженность вырытых радикалами тоннелей насчитывает десятки километров, которые связывали сразу несколько деревень и районов. Военный источник сообщил порталу, что несколько джихадистов укрывались под землей и были нейтрализованы военнослужащими. Солдаты САА обнаружили под землей артиллерийские орудия различного калибра, ракетные снаряды американского производства, беспилотники и даже автомобиль. Также были изъяты средства связи, оборудование для «полевого госпиталя», автоматические и снайперские винтовки, пулеметные ленты. В настоящее время в сети подземных переходов работают саперы, который прочешут все проходы, пока не убедятся, что в район могут без риска для своей жизни возвращаться мирные жители.

Провинция Хасака

Лагерь для беженцев «Аль-Хол» в скором времени покинет 330 человек. Как сообщает новостной портал Alk Habour, все беженцы проживали ранее в провинции Хасака и покинут курдский лагерь только благодаря поручительству глав местных племен, которые вели переговоры с администрацией лагеря.

Печально известный лагерь по-прежнему находится на грани гуманитарной катастрофы. Рассчитанный первоначально только на 11 тысяч человек, он значительно разросся к 2018 году. Позднее после боевых действий в районе города Аль-Багуз в «Аль-Хол» курдские боевики свезли всех жен и детей террористов ИГИЛ. Общее количество беженцев в лагере оценивается в 70 тысяч человек. Как стало сегодня известно агентству Deir Ezzor, накануне в лагере умер из-за обычной простуды несовершеннолетний ребенок, так как беженцы не имеют ни теплой одежды, ни нормальных палаток, ни доступа к медикаментам и помощи квалифицированных медиков – из соображений безопасности курдские радикалы не впускают в лагерь даже гуманитарные конвои.

1 Организация запрещена на территории РФ.