«Аэрофлот» признан самым пунктуальным авиаперевозчиком в 2019 году

Москва, 3 января. Авиакомпания «Аэрофлот» признана самым пунктуальным авиаперевозчиком в мире за 2019 год по версии аналитической компании Cirium. Об этом сообщается в распространенном в четверг пресс-релизе организации.

Для составления 11-го по счету ежегодного рейтинга было проанализировано более 290 тысяч осуществленных «Аэрофлотом» рейсов. Сообщается, что 86,7% из них были выполнены вовремя.

«Для подготовки обзора наиболее пунктуальных авиалиний и аэропортов мы осуществляем анализ данных на высшем уровне, и очень рады объявить, что «Аэрофлот» стал лидером по пунктуальности среди ведущих мировых авиаперевозчиков», — говорит гендиректор Cirium Джереми Боуэн.

Как говорит Боуэн, в сравнении с прошлогодними результатами «Аэрофлот» стал эффективнее контролировать все окружающие факторы, благодаря чему он повысил свою оперативность.

Вторую строчку в рейтинге занял японский авиаперевозчик ANA (86,2% вовремя выполненных рейсов). На третьей позиции американская Delta Air Lines (85,6%).

Гендиректор Cirium подчеркивает, что «для Российской Федерации счастливым сделал год московский аэропорт «Шереметьево», который занял первую строчку по своевременности вылетов. Согласно данным аналитиков, за год более 95% рейсов из российского аэропорта были отправлены вовремя, а среднее время задержки составляет всего 15 минут. К примеру, у аэропортов, которые идут второй и третьей позиции — «Гуанчжоу Байюнь» и «Пудун» (оба находятся в Китае) — задержка составляет 58 и 55 минут соответственно, а пунктуальность отправки самолетов составляет 92,5% и 91%.