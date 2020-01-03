Большинство освобожденных из плена украинцев не имеют жилья

Киев, 3 января. Заместитель главврача киевской клинической больницы Феофания Андрей Строкань заявил, что большинство переданных Украине пленных не имеют жилья.

Первый за два года обмен удерживаемыми лицами состоялся в Донбассе 29 декабря. Украина передала Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск вернули Киеву 76 пленных.

По словам Строканя, большинство из них остаются в больнице, куда освобожденных поместили на обследование. Выписать украинских граждан не могут, поскольку у них нет жилья.

«Большая нагрузка падает на социальные службы по оказанию помощи данной категории пациентов, у большинства из них нет жилья, им некуда идти. Первоочередная задача — решить эти проблемы», — рассказал врач.

Строкань отметил, что медики практически завершили свою работу, поскольку у освобожденных не выявлено критических проблем со здоровьем. Через несколько дней начнутся амбулаторный и психологический этапы восстановления. На данный момент в клинике остаются 60 освобожденных из плена украинцев.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда жители ряда районов Донецкой и Луганской областей отказались признавать легитимность правительства, пришедшего к власти в Киеве в результате госпереворота. В ответ действующий на тот момент президент Петр Порошенко начал военную операцию против своих сограждан. По данным ООН, жертвами конфликта стали не менее 13 тысяч человек.

Вопросы мирного урегулирования обсуждаются на разных уровнях, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы. Несмотря на достигнутые договоренности, в Донбассе по сегодняшний день продолжаются перестрелки.

Как пишет «Газета.ру», президент Украины Владимир Зеленский отметил, что с обменом пленными первая часть договоренностей саммита «нормандской четверки» является выполненной.