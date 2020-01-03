Слуцкий уверен, что отправка турецких военных в Ливию по запросу ПНС осложнит ситуацию

Москва, 3 января. Отправка турецких военнослужащих в Ливию по просьбе ПНС может усугубить кризис в стране, необходимо искать дипломатические способы решения внутриливийского конфликта, заявил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

2 января 2020 года парламент Турции принял инициативу, позволяющую ввести войска в Ливию.

«Решение парламента Турции у меня лично вызывает тревогу. Направление турецких военных в Ливию по запросу Триполи может усугубить кризис и осложнить ситуацию», — говорит Леонид Слуцкий.

По мнению Слуцкого, в данной ситуации внешнее военное вмешательство «совсем не лучшее решение».

Глава комитета Госдумы по международным делам также сказал, что нужно искать мирные и дипломатические пути решения кризиса при посредничестве ООН и поддержке усилий всего международного сообщества.

Весной 2019 года ФАН получил данные о переброске Турцией боевиков из Сирии в Ливию. ФАН разобрал поддержку Анкарой террористов ПНС, указав на огромные поставки вооружения, бронетехники и боевиков, а также участие военных специалистов из Турции и Катара на стороне боевиков.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара ведет в стране контртеррористическую операцию. На данный момент армия Хафтара продолжает продвигаться в районе Триполи Аль-Хадба, чтобы освободить столицу от боевиков так называемого ПНС Ливии.