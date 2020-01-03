Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства Турции в дела Ливии

Вашингтон, 3 января. Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на фоне решения турецкого парламента о вторжении в Ливию.

Сообщается, что Дональд Трамп сказал турецкому коллеге, что иностранное вмешательство только усугубит ситуацию в Ливии, сообщают в Белом доме.

Как передает RT, в ходе беседы также обсуждались двусторонние вопросы и региональные события в Ливии и Сирии.

Парламент Турции 2 января 2020 года поддержал законопроект, который предусматривает ввод турецких военнослужащих в Ливию для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Также Турция рассматривает варианты поставки оружия в Ливию. Президент Турции уже заявлял о готовности Анкары ввести войска, если ПНС попросит помощи. 28 ноября 2019 года Анкара и Триполи подписали меморандум о сотрудничестве, в том числе и военном.