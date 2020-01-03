Жириновский раскритиковал решение Турции отправить войска в Ливию

Москва, 3 января. Решение турецкого парламента об отправке военнослужащих в Ливию ошибочно, внешнее вмешательство лишь усугубит ливийский кризис, считает глава ЛДПР Владимир Жириновский.

2 января 2020 года парламент Турции принял законопроект, предусматривающий ввод войск в Ливию, сообщает «Газета.ру».

«Решение турецкого парламента о вводе войск в Ливию — ошибка. Чем больше будет внешнего вмешательства в этот кризис, тем дольше он продлится, тем кровопролитнее и ожесточеннее будет война, тем тяжелее последствия», — пишет российский политик в своем Telegram-канале.

По словам Жириновского, все это уже проходили на примерах Сирии, Ирака и Ливии образца 2011 года.

Ранее стало известно, что Правительство национального согласия (ПНС) Ливии запросило поддержку у Анкары на фоне наступления на Триполи Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Сообщается, что речь идет о «воздушной, наземной и морской» военной поддержке для удержания ливийской столицы.

12 декабря 2019 года командующий ЛНА Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения за Триполи, который до сих пор контролируется террористами ПНС под руководством Файеза Сарраджа. На текущий момент ЛНА продолжает продвижение в районе Аль-Хадба, чтобы освободить столицу Ливии от боевиков так называемого ПНС.

Весной 2019 года ФАН получил информацию о переброске Анкарой радикалов с территории Сирии в Ливию. ФАН подробно описал поддержку Турцией террористов ПНС, указав на огромные поставки вооружения, бронетехники и боевиков, а также участие военных инструкторов из Турции и Катара на стороне Триполи.