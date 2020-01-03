Греция, Израиль и Кипр потребовали от Турции прекратить вмешиваться в дела Ливии

Никосия, 3 января. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Кипра Никос Анастасиадис выпустили совместное заявление в связи с решением турецкого парламента направить свои войска в Ливию в качестве помощи так называемому Правительству национального согласия (ПНС), поддерживающему террористов. Главы данных стран назвали действия Анкары опасной угрозой для стабильности в регионе.

Текст совместного заявления распространил в четверг вечером официальный представитель греческого правительства после встречи лидеров трех стран в Афинах в связи с подписанием соглашения по газопроводу EastMed.

Как сказано в заявлении, решение турецкого парламента — грубое нарушение резолюции Совбеза ООН № 1970, согласно которому вводится эмбарго на поставки оружия в Ливию.

Политики выразили уверенность в том, что действия турецкого руководства подрывают усилия международного сообщества по поиску мирного политического решения конфликта в Ливии, что также грозит дальнейшей его эскалацией и значительным ухудшением ситуации. В совместном заявлении Анкару призывают воздерживаться от действий, которые грубо нарушают национальный суверенитет и независимость Ливии.

«Турция не должна нарушать резолюцию ООН. Последствия такого безрассудного шага будут пагубными для стабильности и мира во всем регионе», — отмечается в заявлении Мицотакиса, Нетаньяху и Анастасиадиса.

Добавим, что Турция активно сотрудничает с ПНС Ливии, которое взаимодействует с террористическими группировками, — боевикам из Триполи поставляют оружие и боеприпасы, направляют сирийских джихадистов.

Ранее Лига арабских государств (ЛАГ) после экстренного совещания по Ливии приняла резолюцию об отказе от любого военного вмешательства.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара ведет в стране антитеррористическую операцию. В настоящее время армия Хафтара продолжает продвигаться в районе Триполи Аль-Хадба, чтобы освободить ливийскую столицу от террористов так называемого ПНС Ливии.