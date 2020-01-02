Парламент Ливии возложил на ЛАГ ответственность за отражение возможной агрессии Турции

Каир, 2 января. Лига арабских государств (ЛАГ) должна применить соглашение о коллективной безопасности для противостояния возможной агрессии Турции в Ливии. Об этом заявил парламент Ливии после того, как в Анкаре одобрили возможное введение войск в североафриканское государство.

«Лига несет ответственность за отражение возможной агрессии в Ливии. ЛАГ следует задействовать соглашение о коллективной безопасности для противостояния агрессии», — заявили ливийские парламентарии.

В связи с решением турецкого парламента о допустимости ввода войск, Палата представителей Ливии проведет 4 января экстренное заседание. По мнению ливийских депутатов, вовлечение турецких военнослужащих только усугубит конфликт.

Решительное осуждение решения турецкой стороны выразили ЛАГ и египетский МИД. Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси провел 2 января заседание Совета национальной безопасности, где обсуждались вопросы охраны границ. МИД Египта называет шаги турецкого парламента нарушением резолюции Совбеза ООН по Ливии №1970 от 2011 года, сообщает RT.

Парламент Турции 2 января поддержал инициативу, предусматривающую отправку турецких военных в Ливию. В рамках данного законопроекта на первом этапе могут быть посланы военные инструкторы для обучения боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии. Также Анкара может рассматривать варианты поставки оружия в Ливию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже сообщал о готовности Анкары ввести войска, если ПНС попросит помощи. 28 ноября Анкара и Триполи подписали меморандум о сотрудничестве, в том числе и военном.

Еще весной 2019 года Федеральное агентство новостей получило данные о переброске Турцией боевиков из Сирии в Ливию. ФАН подробно разобрал поддержку Анкарой террористов ПНС, указав на огромные поставки вооружения, бронетехники и боевиков, а также участие военных специалистов из Турции и Катара на стороне Триполи.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара ведет в стране контртеррористическую операцию. На данный момент армия Хафтара продолжает продвигаться в районе Триполи Аль-Хадба, чтобы освободить столицу от боевиков так называемого ПНС Ливии.