Шнуров пошутил про «накрутку баллов» на шоу «Голос»

Москва, 2 января. Фронтмен музыкальной группы «Ленинград» и наставник в проекте «Голос» Сергей Шнуров посвятил стихи финалу музыкального шоу и своему подопечному Антону Токареву. Строки Шнуров опубликовал у себя в Instagram.

Шнуров выложил отрывок из выступления Токарева и сопроводил его своим стихотворением. Как говорит Шнуров, он бы «накрутил баллы» своему подопечному, будь у него такая возможность, сделав отсылку к скандальной истории с победой дочери Алсу на шоу «Голос. Дети».

«Я бы накрутил бы баллы.

Но не дали, не спасу.

Ученик мой, славный малый,

Жаль, что он не сын Алсу», — посвятил строки Шнуров Антону Токареву.

1 января на Первом канале прошел финал восьмого сезона шоу «Голос», в котором победителем стал певец Аскер Бербеков, набрав более 66% голосов. Среди финалистов были Арсен Мукенди, Ив Набиев и Антон Токарев.

В своей заключительной речи Константин Меладзе поздравил всех наставников с наступившим Новым годом и выразил восхищением их работой. Также он признал Сергея Шнурова лучшим наставником восьмого сезона, сообщает «Газета.ру».

«Я очень многому у них научился, а предыдущий номер доказал, что Серега — лучший наставник», — сказал Константин Меладзе.

Сергей Шнуров был удивлен признанием Меладзе, ведь до этого продюсер постоянно его критиковал.

«Как говорят в десанте: «кто, если не я», — сказал на сцене Шнуров, получая награду как лучший из членов жюри, по мнению зрителей.

Скандал с голосованием в шоу «Голос. Дети» произошел после конца 6 сезона проекта, где победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, набрав более 56% голосов. Зрители были не согласны с итогами голосования, и Первый канал был вынужден провести проверку результатов голосования. Оказалось, что голоса в пользу Микеллы Абрамовой были накручены и итоги финала были аннулированы. В результате инцидента победителями шестого сезона были объявлены все финалисты шоу.