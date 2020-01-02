Самолет Ан-12 разбился на западе Судана, погибли 15 человек

Каир, 2 января. На западе Судана разбился самолет Ан-12 «Антонов». По данным арабского спутникового телеканала Al Arabiya, жертвами крушения стали 15 человек, среди которых трое представителей местного судейского корпуса и еще несколько местных чиновников.

Суданские СМИ пишут, что один сотрудник Всемирной продовольственной организации также находился в числе пассажиров.

По предварительной информации, воздушное судно потерпело крушение сразу же после вылета из аэропорта города Эль-Генейна. Ан-12 ударился о землю в пяти километрах от аэропорта.