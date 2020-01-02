Послы Израиля и Польши раскритиковали факельное шествие в честь Бандеры на Украине

Киев, 2 января. Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Джоэль Лион осудили факельные шествия 1 января в честь дня рождения Степана Бандеры, которые прошли в ряде украинских городов.

На сайте польского посольства в Украине было опубликовано совместное заявление послов двух стран о недопустимости проведения подобных мероприятий, которые «нужно раз и навсегда осудить».

«Помня наших невинных братьев и сестер, замученных с 1939 по 1945 год на оккупированных территориях Польши, которые сегодня стали частью Украины, мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением и приводит к противоположному от желаемого результату в борьбе с антисемитизмом в процессе примирения народов», — сказано в сообщении на сайте польского посольства.

Польские и израильские дипломаты выражают обеспокоенность и сожаление в связи с тем, что Киевская и Львовская городские администрации дали добро и профинансировали данные акции. В столице Украины на фасаде администрации был вывешен плакат Бандеры, а во Львове местные власти выделили деньги на чествование нацистского коллаборанта Андрея Мельника, а также ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы, которые являются создателями расистской теории украинской расы, говорится в сообщении.

1 января 2020 года украинские националисты провели факельные шествия в честь Степаны Бандеры в ряде городов. В столице Украины прошел «Марш чести, достоинства и свободы». Участники марша шли с факелами, портретами Бандеры и выкрикивали лозунги «Слава нации — смерть врагам!» и «Украина прежде всего!», сообщают «Известия».

Степан Бандера был главой Украинской повстанческой армии (УПА1, запрещена в России). Группировка действовала в годы Второй мировой войны на западе Украины. УПА сотрудничала с нацистами и противодействовала Советской армии. Члены УПА причастны к этническим чисткам евреев и поляков, в частности к «Волынской резне», в результате которой были убиты почти 100 тысяч поляков.

1 Организация запрещена на территории РФ.