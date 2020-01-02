Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб

Москва, 2 января. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков сообщил о нарушениях перемирия на территории Идлибской зоны деэскалаци со стороны боевиков. По словам генерал-майора, в течение суток под обстрелы попали населенные пункты в четырех сирийских провинциях.

Согласно приведенным данным, всего было зафиксировано 17 обстрелов. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Зайтуна, Сублат- Бсоката, Эт-Тах, Хальбан, Арки-Кайер-Дун провинции Идлиб; Карутия провинции Хама; Бейт-Смайера, Сараф, Мамухия, Кинсибба, Кухбания провинции Латакия; Сабикия, Алеппо, Муканис-эд-Дувайри, Биньямин провинции Алеппо.

Кроме того, в провинции Алеппо прошло очередное совместное российско-турецкое патрулирование. Военные полицейские РФ также осуществили патрулирование по двум маршрутам в той же провинции.