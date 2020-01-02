Британский журнал признал российский статус Крыма

Лондон, 2 января. Британский женский журнал Good Housekeeping признал Крым территорией Российской Федерацией. Украинское посольство в Великобритании уже опубликовало пост жалобой у себя в Facebook.

Журнал Good Housekeeping внес Крым в список заслуживающих внимания туристических направлений 2020 года. В материале сообщается, что теперь поездка на полуостров стала доступнее благодаря запуску железнодорожного сообщения через Крымский мост.

«Good Housekeeping, не вводите своих читателей в заблуждение!» — выражает недовольство украинское посольство в Facebook.

Дипломатическое представительство пишет, что полуостров якобы находится «под военной оккупацией» и является территорией Украины.

Ранее региональная национально-культурная автономии крымских татар высмеяла новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского, передает «Газета.ру». В своей речи, украинский президент на крымско-татарском языке назвал жителей Крыма «украинцами».

«Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке. И, резюмируя свой вопрос-посыл, в заключение говорит, что мы все украинцы. Не могу согласиться с президентом Зеленским», — прокомментировал речь Зеленского глава автономии Эйваз Умеров.

Как говорит Умеров, крымские татары — «частичка многонациональной России», у которой «все было хорошо в 2019-м и еще лучше будет в 2020 году». Он подчеркнул, что лучшим подарком для жителей Крыма от Киева будет его «взросление и признание выбора» местного населения в пользу Российской Федерации, «родного дома».

Крым стал частью Российской Федерации после референдума в марте 2014 года. Подавляющее число местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что референдум был проведен в соответствии со всеми общемировыми стандартами и вопрос принадлежности полуострова «закрыт окончательно».