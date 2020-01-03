Сирия, 3 января. В Алеппо курдские радикалы похитили двух несовершеннолетних девушек. В Даръа гражданский подорвался на мине, оставленной джихадистами. В Дейр-эз-Зоре задержаны 16 террористов ИГ1* в ходе рейда сил международной коалиции и курдских боевиков. В Турцию направляется 250 тысяч беженцев из Идлиба. Жены ИГ1* расправились с беженцами в лагере «Аль-Хол». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели очередной этап работ по разминированию в Дамаске, в Идлибе отразили попытку контрнаступления у Ат-Таха, в Латакии, по неподтвержденным данным, потеряли несколько военнослужащих.

Курдские вооруженные формирования: совместно с силами международной коалиции провели рейд с обысками в домах мирных жителей в Шхиле на востоке Дейр-эз-Зора и разрушили речную переправу, в Алеппо похитили двух девочек-подростков, которых направили в учебно-тренировочный лагерь, а также взяли на себя ответственность за диверсию в районе кантона Африн, в ходе которой ими были убиты два члена протурецкого ополчения.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): взяло на себя ответственность за подрыв автомобиля в Дейр-эз-Зоре у штаб-квартиры курдских радикалов.

«Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ): на юге Идлиба совершила попытку прорвать линию обороны сирийской армии, в результате чего потеряла восемь человек.

Международная коалиция: заявила об успешном рейде на востоке Дейр-эз-Зора, в ходе которого ей были нейтрализованы 16 террористов из состава «спящих ячеек» ИГИЛ1.

Провинция Латакия

На северо-востоке провинции возобновились боестолкновения между отрядами джихадистов «Тахрир аш-Шам» и Сирийской арабской армии (САА) в районе Курдских гор и ключевого города провинции Кабана. Агентство Masar Press сообщает, что боестолкновения между силами сирийской армии и боевиками «Тахрир аш-Шам» так же отмечались в районе высоты Аль-Раша и у деревни Аль-Мульк, без сообщений о потерях ни с одной из сторон

В ходе операции, предпринятой силами вооруженной оппозиции против подразделений Сирийской арабской армии (САА), дислоцированных в районе поселения Тель-аль-Малак в Курдских горах на востоке Латакии были убиты несколько солдат сирийской армии, другие получили ранения, как передают медиаресурсы, приближенные к боевикам.

Провинция Алеппо

По данным медиаресурса Step News, курдские радикалы «Демократических сил Сирии» (SDF) похитили несколько несовершеннолетних девушек 15 и 16 лет на севере Алеппо. Одной из похищенных удалось связаться с матерью, она сообщила, что находится в тренировочном лагере SDF в районе города Манбидж. Напомним, что ранее главарь «Демократических сил» Мазлум Абди пошел на соглашение с ООН, пообещав прекратить вербовки в ряды курдских «Отрядов народной самообороны» лиц, не достигших 18 лет.

Курдские радикалы из числа группировки «Силы освобождения Африна» объявили об убийстве двоих бойцов протурецкого ополчения в ходе вылазки в поселок Басута, расположенного к югу от города Африн. Как цитирует заявление агентство Rojava Network, курдские радикалы ликвидировали двоих бойцов, еще трое получили ранения в ходе боя, завязавшегося рядом с базой протурецких сил. Курдские боевики также спровоцировали ополчение на ответные действия в районе поселков Мараназ, Маликия и Шеварга.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), со ссылкой на местные источники, в Шхиле взорвался заминированный автомобиль, припаркованный на рынке. Информации о жертвах не поступало. Днем в городе курдские радикалы провели серию рейдов с обысками. В ходе рейда в поселке Джейдет-Акидат боевики обнаружили тайник с двадцатью килограммами взрывчатки, как сообщает агентство Rojava Network.

Террористы «Исламского государства» взяли на себя ответственность за подрыв двух автомобилей рядом с КПП и штаб-квартирой «Демократических сил» в поселке Абу-Хамам. Как утверждают террористы, он был инициирован их террористом-смертником. Общее количество пострадавших достигло девяти человек.

Источник также передает, что в ходе совместных рейдов международной коалиции и «Демократических сил» на востоке Дейр-эз-Зора было задержано 16 террористов «Исламского государства», а также торговцев оружием, которые поставляли боеприпасы и взрывчатку членам «спящих ячеек» организации для совершения диверсий и нападений на конвои курдских радикалов. Подробности задержания не сообщаются.

Провинция Даръа

Ночью группа боевиков неизвестной группировки подожгла здание местной администрации в поселении Мусайка на востоке провинции, как сообщает агентство Halab Today. Вандалы также оставили в районе граффити с антиправительственными лозунгами с требованием свержения действующего президента Сирии Башара Асада.

В поселке Аль-Карак на фугасном снаряде подорвался местный житель поселка, который работал в сельскохозяйственных районах. Как сообщает агентство Masar Press, мужчина скончался от полученных осколочных ран на месте. Подозревается, что снаряд в поле лежал со времени, когда провинция находилась в оккупации террористов вооруженной оппозиции и боевиков «Исламского государства». При отступлении из провинции в 2018 году боевики намеренно оставляли в полях и на обочинах дорог взрывные снаряды.

Провинция Идлиб

На юге провинции с рассветом были возобновлены боевые действия сирийской армии против отрядов джихадистов. Как сообщает новостной медиаресурс Step News, в районе поселков Тель-Манас, Ан-Наджия и Дейр-аль-Гарби стороны обменялись ударами из ракетных установок.

SOHR сообщает о боестолкновениях в районе деревни Ат-Тах и у города Джарджаназ, где радикалы совершили попытку проникновения за линии обороны правительственных сил, направив к ним два автомобиля с террористами-смертниками. Оба были подорваны, не достигнув цели. Контрнаступление позднее было подавлено и отброшено к изначальным позициям. В ходе столкновения были ликвидированы восемь боевиков.

Боевики «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» заявили о начале широкомасштабной операции против сирийской армии на востоке провинции. Как сообщает агентство Ufuq Media Center, стороны обменялись ударами у города Кафр-Увейд, сирийская армия вынудила боевиков отступить к начальным позициям. Радикалы в свою очередь заявили, что ими был подорван грузовик САА.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам телеканала NTV, что из Идлиба к турецкой границе движется около 250 тысяч сирийцев, которые покинули районы боевых действий. Президент заявил, что будут приняты меры, чтобы предотвратить наплыв беженцев, а также выступил с критикой стран ЕС, которые обещали оказывать помощь Турции в приеме перемещенных лиц.

Провинция Хасака

Как сообщает Telegram-канал «Вестник Дамаска» в лагере беженцев «Аль-Хол» на территории SDF было обнаружено несколько трупов. Курдские силы внутренней безопасности «Асайиш» начали внутреннюю проверку в секторе лагеря, где были найдены тела, и обыскивают палатки беженцев. Курдские радикалы подозревают, что убийство было совершено «вдовами ИГИЛ». Напомним, что в лагере содержится около 11 тысяч членов семей террористов «Исламского государства» и их жен. Наиболее радикально настроенные женщины пытаются ввести «халифат» в лагере, расправляясь с несогласными беженцами. Всё это происходит, пока лагерная охрана из числа «Демократических сил» смотрит на подобные случаи сквозь пальцы.

1 Организация запрещена на территории РФ.