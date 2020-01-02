Зеленского заметили на горнолыжном курорте в Карпатах

Ивано-Франковск, 2 января. Украинский президент Владимир Зеленский был замечен на горнолыжном курорте в Карпатах. Фотографии с Зеленским в своих социальных сетях опубликовали украинцы, которым посчастливилось встретить главу государства на лыжной трассе.

Пользователь Instagram @kolia_sofron выложил фото, на котором он стоит, обнявшись с Зеленским, который с улыбкой на лице показывает поднятый вверх большой палец.

Сообщается, что в декабре президент Украины озвучивал желание провести новогодние праздники в Карпатах. Ранее в Офисе президента Украины эту информацию подтвердили, заявив, что Владимир Зеленский намерен провести Новый год с семьей в президентской резиденции «Синегора», которая находится в 60 километрах от Ивано-Франковска. Ранее усадьба и ее окрестности были охотничьими угодьями австро-венгерского императора Франца-Иосифа. Во времена Советского Союза тут располагался ведомственный санаторий. В 2001 году его переоформили в президентскую дачу.

В апреле 2019 года, сразу после победы на президентских выборах, новоиспеченный глава Украины отправился на отдых в турецкий город Бодрум. Работники гостиницы, в которой остановился Зеленский говорили, что он произвел хорошее впечатление, и назвали его «простым, приятным и симпатичным человеком».

Ранее украинский журналист Остап Дроздов назвал Владимира Зеленского «отрыжкой советской эпохи». Он подверг критике новогоднее обращение президента Украины и назвал его «врагом государства», сообщает «Газета.ру».