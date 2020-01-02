Ас-Сиси провел экстренное совещание из-за вмешательства Турции в дела Ливии

Каир, 2 января. Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси проводит экстренное совещание с Советом национальной безопасности. Повод для него — решение парламента Турции отправить свои войска в Ливию в качестве помощи так называемому Правительству национального согласия, связанного с орудующими в стране террористами.

В четверг турецкий парламент поддержал законопроект, который предусматривает отправку военнослужащих Турции в Ливию. В рамках данного законопроекта Анкара также может рассмотреть возможность поставки оружия, разработанного турецкими конструкторами. Президент Турции Тайип Эрдоган не раз заявлял о готовности направить военных в Ливию, если ПНС в Триполи попросит его о помощи. В общей сложности Турция планирует отправить в Ливию не менее восьми тысяч боевиков.

Еще весной 2019 года ФАН получил сведения о переброске Турцией боевиков из Сирии в Ливию. В дальнейшем ФАН подробно разобрал поддержку Анкарой террористов ПНС, указав на огромные поставки вооружения, бронетехники и боевиков, а также участие военных специалистов из Турции и Катара на стороне Триполи.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара ведет в стране антитеррористическую операцию. На данный момент армия Хафтара продолжает продвигаться в районе Триполи Аль-Хадба, чтобы освободить ливийскую столицу от террористов так называемого ПНС Ливии.