Турецкие политики осудили решение об отправке солдат в поддержку террористов ПНС Ливии

Парламент Турции отдал 325 голосов против 184 за резолюцию по отправке своих военных на поддержку нелегитимного Правительства национального согласия Ливии (ПНС). Соглашение, которое отстаивал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, уже осудили политики как иностранных государств, так и внутри турецкой власти. При этом Анкара поддерживает террористов в Триполи и на северо-западе страны через снабжение их вооружением, военной техникой и подмогой в виде сирийских боевиков.

Неоднозначное голосование

Сегодня в парламенте Турции состоялось голосование по резолюции об отправке в Ливию военных. Результатом этого мероприятия стало принятие документа. Его поддержало 325 парламентариев из 509. Таким образом турецкие власти готовы поддержать незаконные бандформирования, воюющие против Ливийской национальной армии (ЛНА). При этом вооруженные группировки находятся под контролем незаконного правительства ПНС.

Несмотря на количество проголосовавших, далеко не все согласны с резолюцией. Бывший заместитель министра иностранных дел Турции Юнал Чевикез в рамках выступления в парламенте сегодня заявил, что текст предоставленного предложения о вводе турецких войск в Ливии — это запланированная катастрофа.

«Что вы будете делать, когда новости о жертвах [турецкой стороны] придут из Ливии? С одной стороны мы пытаемся создать легитимность, с другой — посылаем оружие и солдат в Ливию отдельно от резолюции ООН. Это предложение само по себе полно противоречий. Проводились ли консультации с Тунисом, Алжиром, Суданом, Нигером, Чадом, Италией, Францией, Грецией? Турция не должна быть инструментом марионеточных войн других стран», — добавил политик.

С похожими мыслями выступил лидер старейшей турецкой «Республиканской народной партии» (РНП) Кемаль Кылычдароглу. Он заявил, что не поддерживает предложение вводить войска в Ливию.

«Мы возражаем против того, чтобы наши солдаты гибли в пустынях Ливии, — цитирует его Duvar. — Каковы преимущества отправки войск в Ливию? Турция должна идти в Ливию, чтобы заключить мир между сторонами, а не воевать. Наша страна должна говорить с обеими сторонами. Это должно быть его ролью».

У первого генерального секретаря «Хорошей Партии» Айтуя Чирая данная резолюция вызвала непонимание и сомнение.

«В чем причина этого приглашения?» — спросил он у Эрдогана.

Незаконное правительство

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что Правительство национального согласия уже давно утратило свою легитимность. Это касается как окончания срока действия подписанного Схиратского соглашения, так и невыполнения возложенных на него функций. В первом случае документ о формировании триполитанского правительства подписывали в январе 2016 года и заключался он на два года — до начала 2018. Срок этого мандата уже вышел, но возглавляющие это «правительство» люди до сих пор сидят на своих местах.

Во втором случае ПНС Ливии гарантировало 32 принципа, от которых зависит действительность соглашения и указанных в нем договоренностей. В их числе: борьба с террористическими актами в любых формах и с любыми источниками финансирования терроризма, а также перемещение вооруженных группировок за пределы жилых районов, гражданских и военных штаб-квартир. Однако ответственный за это премьер-министр Файез Саррадж не перестал бороться с боевиками, а продолжил их финансирование вместе с оставлением их на территории столицы и других подконтрольных ему городов.

Отсутствие поддержки

Угрозы ввести турецкие войска для защиты нелегитимного ПНС Ливии от Анкары звучали и ранее, однако многие страны резко осудили такое намерение. В частности, Лига арабских государств (ЛАГ) высказалась против этого решения, принимаемого в одностороннем порядке. В конце декабря прошлого года члены союза приняли свою резолюцию, в которой подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Ливии.

В резолюции отмечается, что Турции необходимо перестать поддерживать бандформирования, находящиеся под контролем ПНС. Для этого ЛАГ планирует начать совместную работу с ООН, которое не раз объявляла находящиеся в Триполи группировки вне закона.

Незаконное вмешательство

Поддержка Турцией террористических группировок ПНС Ливии ведется давно, и с прошлого года она начала лишь усиливаться. Бандформирования получают от Анкары подмогу в виде вооружения и военной техники. ФАН писал, как грузы доставляются в захваченные триполитанскими группировками порты и аэродромы по морю и воздуху.

Также Турция высылает боевиков, бежавших из сирийской провинции Идлиб. Оттуда они стали бежать после успешных операций Сирийской Арабской Армии в августе 2019 года. Впоследствии Анкара принимает сдавшихся террористов у себя и перебрасывает их на подмогу бандформированиям ПНС Ливии, которые выступают против сил фельдмаршала Халифы Хафтара Ливийской национальной армии (ЛНА). Помимо этого, турецкая власть оказывает поддержку в виде отправки своих инструкторов, которые впоследствии обучают террористов военному ремеслу.

Напомним, в Ливии с 2014 года ЛНА проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама», целью которой служит освобождение страны от боевиков. Сейчас сосредоточение бандформирований находится в Триполи и на северо-западе республики, которые поддерживаются и финансируются нелегитимным Правительством национального согласия.