Поклонники оценили пышногрудую дочку Абрамовича

Москва, 2 января. Наследница Романа Абрамовича показала пышные формы на отдыхе в теплых краях. Девушка поделилась снимками в Instagram.

Пышногрудая София Абрамович предстала перед поклонниками босиком и в коротком платье. Она находится на небольшой яхте, за бортом спокойное море, светит солнце.

«Улыбаюсь, потому что 2019 год скоро закончится», — подписала фотографию 25-летняя Абрамович.

Фанаты дочери олигарха поздравили ее в комментариях с наступившим 2020 годом и оценили фигуру.

«Сонечка, с Новым годом, приезжай в Шерегеш, на лыжиках покатаем, снега — море», — написал один из пользователей. «Софочка, заберите меня из сирого Харькова. Если надо, могу и жениться», — пошутил другой поклонник.

Раньше на странице Абрамович было много негативных комментариев из-за ее фигуры. Девушка сильно стеснялась и комплексовала. Некоторые свои посты богатая наследница просто удалила.

Девушка даже стала активно заниматься спортом. София выбрала конный вид спорта. Она регулярно посещает ипподром и ездит на породистых лошадях. Девушка училась в Лондоне, большую часть времени она проводит за границей.

Напомним, что Ирина Маландина родила Роману Абрамовичу пятерых детей, в том числе Софию. Они прожили вместе 16 лет, Ирина стала самой богатой бывшей женой олигарха.