Сирия, 2 января. В Даръа гражданский подорвался на мине, оставленной джихадистами. В Дейр-эз-Зоре задержаны 16 террористов ИГ1* в ходе рейда сил международной коалиции и курдских боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Латакии, по неподтвержденным данным, понесли потери в результате обстрела со стороны радикалов «Тахрир аш-Шам», в Идлибе также обменялись ударами с радикалами.

Армия Турции и союзные силы: потеряли двух бойцов ополчения на севере Алеппо при нападении курдских радикалов.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): потеряло спящую ячейку из 16 членов на востоке Дейр-эз-Зора.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: нанесла ракетный удар по опорным пунктам сирийской армии в Латакии, в Идлибе потеряла 8 боевиков.

Курдские вооруженные формирования: взяли на себя ответственность за диверсию в районе кантона Африн на севере провинции Алеппо, в ходе которой ими были убиты два члена протурецкого ополчения.

Международная коалиция: заявила об успешном рейде на востоке Дейр-эз-Зора, в ходе которого ей были нейтрализованы 16 террористов из состава «спящих ячеек» ИГИЛ.

Провинция Латакия

В ходе операции, предпринятой силами вооруженной оппозиции против подразделений Сирийской арабской армии (САА), дислоцированных в районе поселения Тель-аль-Малак в Курдских горах на востоке Латакии были убиты несколько солдат сирийской армии, другие получили ранения, как передают медиаресурсы, приближенные к боевикам.

Агентство Masadar Press сообщает, что боестолкновения между силами сирийской армии и боевиками «Тахрир аш-Шам» так же отмечались в районе высоты Аль-Раша и у деревни Аль-Мульк, без сообщений о потерях ни с одной из сторон.

Провинция Алеппо

Курдские радикалы из числа группировки «Силы освобождения Африна» объявили об убийстве двоих бойцов протурецкого ополчения в ходе вылазки в поселок Басута, расположенного к югу от города Африн. Как цитирует заявление агентство Rojava Network, курдские радикалы ликвидировали двоих бойцов, еще трое получили ранения в ходе боя, завязавшегося рядом с базой протурецких сил. Курдские боевики также спровоцировали ополчение на ответные действия в районе поселков Мараназ, Маликия и Шеварга. Источник также же сообщил, что в районе поселка Шара были замечены турецкие разведывательные беспилотники.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции курдские радикалы продолжили серию рейдов с обысками в домах местных жителей после теракта в поселении Аль-Хадад и череды нападений на их КПП по всей провинции. В ходе рейда в поселке Джейдет-Акидат боевики обнаружили тайник с двадцатью килограммами взрывчатки, как сообщает агентство Rojava Network.

Источник также передает, что в ходе совместных рейдов международной коалиции и «Демократических сил» на востоке Дейр-эз-Зора было задержано 16 террористов «Исламского государства», а также торговцев оружием, которые поставляли боеприпасы и взрывчатку членам «спящих ячеек» организации для совершения диверсий и нападений на конвои курдских радикалов. Подробности задержания не сообщаются.

Провинция Даръа

В поселке Аль-Карак на фугасном снаряде подорвался местный житель поселка, который работал в сельскохозяйственных районах. Как сообщает агентство Masar Press, мужчина скончался от полученных осколочных ран на месте. Подозревается, что снаряд в поле лежал со времени, когда провинция находилась в оккупации террористов вооруженной оппозиции и боевиков «Исламского государства». При отступлении из провинции в 2018 году боевики намеренно оставляли в полях и на обочинах дорог взрывные снаряды и бросали склады оружия и тайники со взрывчаткой, зачастую устанавливая мину-ловушку, которая детонирует при обнаружении схрона посторонним.

Провинция Идлиб

Сообщается, что авиация ВКС РФ возобновила вылеты на юг провинции. Как передает портал Baladi News, российские самолеты нанесли точечные удары по опорным пунктам радикалов в районе поселения Бабулин, которое в настоящее время оккупировано членами альянса «Тахрир аш-Шам». Информации о потерях джихадистов в живой силе или боевой технике пока уточняется.

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), боевики альянса потеряли восемь человек в ходе столкновения с сирийской армией в районе поселка Ат-Тах и у города Джарджаназ, где стороны обменивались ракетными ударами.

1 Организация запрещена на территории РФ.