Либералы в Новый год остались без поводов для глумления над Россией

Москва, 2 января. Встреча Нового года в России прошла без происшествий, и отечественные либералы остались без новых поводов для глумления.

Некоторые события ранее показали, что местные псевдооппозиционеры не упустили бы случая лишний раз продемонстрировать цинизм в отношении соотечественников, ведь в этом проявлении они, как ни странно, видят повод для дискредитации легитимной государственной власти.

Одним из доказательств тому является реакция скандального блогера и главы так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в РФ) на трагедию в одном из жилых домов Магнитогорска в конце 2018 года, напоминает «Политика сегодня». Тогда в жилом строении произошел взрыв бытового газа, который привел к гибели 39 человек.

Навальный в своих соцсетях косвенно намекал, что произошедшее было терактом, хотя в СК наличие взрывчатки в доме опровергли.

Глава ФБК также обвинил Федеральную службу безопасности в «сокрытии информации», но позднее, видимо, от своих обвинений отказался, поскольку удалил претенциозный пост.

Недавно с несвойственной умеющему сострадать человеку реакцией блогер отреагировал на стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы. Когда стрелок-одиночка внезапно атаковал сотрудников спецслужбы, нанеся ранения пятерым и приведя к гибели одного, Навальный решил напомнить о себе, сравнив случившееся с перестрелкой 90-х.

«В центре Москвы идет перестрелка с использованием автоматического оружия. Но вы не переживайте, проклятые 90-е давно кончились», — написал он тогда в Twitter.

Реакцию Навального не оценили даже его подписчики, раскритиковавшие блогера за излишнюю циничность. Пользователи соцсетей также сошлись во мнении, что главе ФБК нужно как можно больше жертв в инцидентах, чтобы потом обсуждать несчастные случаи на своих ресурсах.

Российская «оппозиция» не способна выражать сочувствие согражданам. Если бы в этот Новый год в стране случилась трагедия, либеральная общественность мгновенно начала бы обвинять правоохранительные органы в «некомпетентности и безалаберности», поскольку во всех подобных ситуациях она ищет повод для критики власти. Только оценивая происшествия за рубежом российские либералы занимают позиции человечности.

Праздновать наступление 2020 года главе ФБК и юристу организации Любови Соболь пришлось в России, среди соотечественников. В прошлом году представители «оппозиции» заработали большие штрафы, которые, вероятно, не позволили отправиться на праздники за границу.