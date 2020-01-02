Глава МИД Латвии заявил, что Россия «провоцирует НАТО»

Рига, 2 января. Усиление военной мощи России является главным вызовом для безопасности в Балтийском регионе, уверен глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Латвийский министр подготовил ежегодный доклад, посвященный внешней политике страны и ЕС в 2019 году. В документе подчеркивается, что Россия «провоцирует НАТО». По мнению Ринкевичса, Россия хочет «получить преимущество в соревновании с альянсом».

«С учетом высокой централизации политической власти в России и неизменных амбиций к контролю над соседними странами ситуация с безопасностью в регионе может измениться», — приводит текст доклада агентство LETA.

Министр иностранных дел утверждает, что Россия якобы действует вразрез принципам международного права и нацелена на конфронтацию с западными странами. Он убежден, что в Калининграде и Западном военном округе (ЗВО) продолжается концентрация сил и вооружения.

Ринкевичс добавил, что Москва якобы планирует укрепить военное присутствие в Белоруссии, учитывая географическое положение республики.

Напомним, что с 27 по 30 декабря в Индийском океане проходили совместные учения ВМС Ирана, РФ и КНР. Иранский лидер Хасан Роухани заявил, что США стали нервничать на фоне проходящих манеров. При этом Роухани добавил, что Иран готов участвовать в морских учениях ежегодно.

Россия неоднократно проводила морские учения у берегов Сирии. По мнению многих представителей экспертного сообщества, США и другие страны НАТО завидуют успеху России в САР.