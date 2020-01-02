Поклонская оценила новогоднее обращение Зеленского без «сказок и страшилок про НАТО»

Москва, 2 января. Депутат Госдумы Наталья Поклонская позитивно оценила новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского к гражданам и отметила, что впервые за всю историю страны за украинского лидера не было стыдно.

Поклонская сказала, что не разделяет мнений недовольных критиков, которым послание главы Украины по разным причинам не понравилось.

«А вот я рада переменам, которые произошли на Украине. Впервые за всю историю страны не было стыдно за украинского президента. Пропало ощущение, что ты находишься на съезде КПСС, где зачитывают скучный доклад о посевных и ударных трудовых подвигах. Обычно после такого ложка с оливье в рот не лезет — аппетит пропадал», — поделилась она.

Депутат обратила внимание, что в своем послании Зеленский использовал несколько языков и избежал «очередных сказок и страшилок про НАТО, агрессора и окопы».

Она подчеркнула, что глава Украины показал единство страны в многообразии ее народов и указал на то, что «правильность» гражданина не зависит от языка, на котором он говорит».

Отдельно Поклонская прокомментировала обращение к жителям страны предшественника Зеленского Петра Порошенко, которое показали два национальных телеканала: «Пятый» и «Прямой».

«Конечно, не обошлось без очередных выходок Петра Порошенко. На принадлежащих ему телеканалах вместо новогоднего поздравления Зеленского показали опухшую от бесконечных пьянок порошенковскую физиономию», — заявила депутат Госдумы.

Появление Порошенко в эфире депутат назвала очередной попыткой расколоть страну. Поклонская выразила мнение, что бывший лидер не может смириться со своим местом «на свалке истории», где он фактически пребывает «вместе с националистами, «сенцовыми» и портретами Бандеры».