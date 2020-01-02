Совбез ООН обсудит ситуацию в сирийском Идлибе в пятницу

Нью-Йорк, 2 января. Совет Безопасности ООН в закрытом режиме обсудит ситуацию в сирийском Идлибе в пятницу, 3 января. Об этом сообщили источники в организации.

«Закрытые консультации назначены на пятницу на 10​​​.00 (18.00 по московскому времени)», — сказал собеседник РИА Новости, второй источник информацию об обсуждении подтвердил.

Ранее проведение закрытой встречи по ситуации в Идлибе запросили Великобритания и Франция. Вьетнам, являющийся в январе председателем Совбеза, просьбу государств удовлетворил.

Генштаб ВС Сирии 24 декабря заявил об освобождении от террористов более чем 40 деревень в провинции Идлиб в ходе начатой 19 декабря военной операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения. В список освобожденных деревень вошли стратегически важные пункты, в том числе деревня Джарджаназ в десяти километрах от города Маарет-Нууман, который удерживается боевиками с 2012 года.

Идлиб является единственным регионом Сирии, который остается в руках боевиков на протяжении семи лет. Ранее там была создана зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сдать оружие.