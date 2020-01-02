Филолог из Киева нашла в новогоднем обращении Зеленского плагиат

Киев, 2 января. Новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского является плагиатом на статью классика украинской литературы, прозаика, журналиста и публициста Уласа Самчука «Нарід чи чернь?» («Народ или чернь?»). Об этом заявила филолог, учитель украинского языка и литературы Юлия Йонец.

В своем Facebook она опубликовала пост, в котором сообщила, что не знает, кто писал речь для главы государства, но не сомневается, что автор этого послания однозначно читал Самчука.

По словам Йонец, спичрайтеры Зеленского хорошо поработали с текстом, чтобы переписать ключевой посыл произведения из школьной программы 11 класса.

«Уважение. Круто поработали с первоисточником. Переписали так переписали», — заметила она.

Филолог привела в одной публикации фрагменты из оригинального произведения 1941 года и из праздничного обращения Зеленского 2019 года, доказав, что отрывки действительно перекликаются. В них говорится о богах, чтении, о человеческом самоопределении, достоинстве и национальном сознании.

В преддверии боя курантов и завершения 2019 года Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины с традиционным президентским посланием, которое стало для него первым в должности главы государства. В 13-минутной речи он призвал сограждан «любить всех украинцев» и попытался напомнить о том, что в стране живут разные люди, которые говорят на разных языках и относятся к разным культурам. Кроме того, в своем послании Зеленский дважды перешел на русский язык и один раз — на крымско-татарский.