Египет напомнил о санкциях против Ливии после решения Турции об отправке военных

Каир, 2 января. Власти Египта жестко осудили одобрение парламентом Турции законопроекта об отправке военных в Ливию, что подтверждается заявлением МИД арабской республики.

2 января турецкий парламент большинством голосов принял соответствующий законопроект. Официальный Каир напомнил Турции о резолюции СБ ООН Ливии №1970 от 2011 года.

«... в соответствии резолюцией был учрежден Комитет по санкциям в отношении Ливии, а также эмбарго на поставки оружия и военное сотрудничество с ней», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Египта.

Законопроект поддержали депутаты правящей Партии справедливости и развития (ПСР), Партии национального движения (ПНД). Против высказались депутаты оппозиционных Народно-республиканской и Хорошей партии, Партии счастья и прокурдской Партии демократии народов.

Ранее СМИ сообщили, что так называемое правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную помощь у Анкары на фоне наступления на Триполи Ливийской национальной армии (ЛНА), которой руководит Халифа Хафтар.

12 декабря Хафтар объявил о продвижении к Триполи, где находятся силы во главе с Файезом Сарраджем. Местные СМИ передают о столкновениях между силами ЛНА и ПНС.

Турция активно сотрудничает с ПНС Ливии, которое взаимодействует с террористическими группировками, — боевикам из Триполи поставляют оружие и боеприпасы, направляют сирийских джихадистов.

Лига арабских государств (ЛАГ) после экстренного совещания по Ливии приняла резолюцию об отказе от любого военного вмешательства.

Решение турецкого парламента об отправке военных в Ливию раскритиковал депутат Партии счастья (Saadet) Джихангир Ислам. Он написал в соцсетях, что сознательно не будет участвовать в обсуждении этого вопроса.