Соловейчик прокомментировал решение парламента Турции посылать военных в Ливию

Турецкий парламент принял законопроект, который позволяет отправлять военных в Ливию. Решение парламента Турции принесет только боль и страдания ливийскому народу, а также усугубит ситуацию в регионе, считает политический аналитик Владимир Соловейчик.

Согласно голосованию, за принятие документа выступили 325 депутатов от правящей Партии справедливости и развития и националистической Партии национального движения. Против проголосовали 184 депутата от оппозиционных Республиканской народной и Хорошей партий, Партии счастья и прокурдской Партии демократии народов.

Как утверждает Владимир Соловейчик, возможность отправлять турецких военных в Ливию будет очередным недружественным актом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по отношению к своим соседям.

«Это очень плохо отразится на ситуации в Ливии. Кроме того, обострение ситуации усугубляется иностранным вмешательством со стороны стран НАТО, к числу которых относится и сама Турция. Решение парламента принесет только кровь, страдания и лишения ливийскому народу, усугубив ситуацию в Ливии и вокруг нее. Не исключено, что силы ливийского сопротивления, которые воюют с ПНС – армия Халифы Хафтара, окажутся в состоянии нанести серьезные турецким военным, если они будут отправлены в Ливию», — заявил политолог в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам Соловейчика, Эрдоган возомнил себя новым османским султаном и стремится устанавливать гегемонию Турции на всех тех территориях, которые были подконтрольны Османской империи.

«Напомню, Ливия до 1911 году управлялась османскими султанами. Более того, сам Эрдоган, исповедуя идеологию турецкого национализма, в геополитических вопросах действует как его собратья по движению «Братья-мусульмане»1, т. е. как ливийские, египетские и палестинские исламисты. Отсюда и вмешательство Турции в дела Сирийской Арабской Республики, Палестины и Египта, а Ливия таким образом не является исключением», — сказал он.

Учитывая все обстоятельства понятно, почему депутатов от партии Эрдогана в парламенте Турецкой Республики поддержали представители турецких националистов, утверждает эксперт.

«Это лежит в русле их политических концепций и здесь они Эрдогану абсолютные союзники. Другое дело, что такого рода открытое, вооруженное вмешательство Турции во внутренний ливийский конфликт будет означать потери и кровь, в том числе со стороны турецких солдат. Это принесет несчастье во многие турецкие семьи. Очевидно, что внутри Турции будет оппозиция со стороны либералов, которые выступят против такого решения. Это станет фактором, который серьезно подорвет авторитет Эрдогана не только в Ливии или на международной арене, но и внутри Турции», — отметил собеседник ФАН.

В декабре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган допустил отправку военных в Ливию якобы для нормализации ситуации. Позже стало известно, что парламент Турции обсудит вопрос о вводе своих войск на территорию североафриканской страны в первые дни января.

Анкара активно сотрудничает с террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии — им поставляют оружие, боеприпасы и сирийских джихадистов. Турецкая сторона обеспечивает переброску террористов из группировок «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусра»1 (организации запрещены в России) через Тунис.

1 Организация запрещена на территории РФ.