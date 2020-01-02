Представитель НМ ДНР назвал данные Киева о потерях ополченцев информационным вбросом

Донецк, 2 января. Украинскому командованию следует начать считать собственные потери вместо организации информационных вбросов для привлечения общественности. Такое мнение выразил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

«По нашим данным, в прошлом году в Донбассе погибли около 350 украинских силовиков, более 800 были ранены. Большинство потерь являются небоевыми, и получены в результате неосторожного обращения с оружием, суицидов, подрыва на собственных минах и «дружественного» огня соседних подразделений», — рассказал РИА Новости сотрудник ведомства.

Он отметил, что свои потери командование ВСУ тщательно скрывает, а распространением информации о якобы потерях ополченцев стремится «переключить внимание общественности».

В Донбассе ранее подчеркивали, что небоевые потери в рядах украинских военных давно перестали быть редкостью. Бригады ВСУ находятся в неудовлетворительном состоянии: служащие пьянствуют и дезертируют, многие не желают продлевать контракты. Из-за беспорядка в подразделениях страдает дисциплина и случаются неприятные, а порой нелепые инциденты.

Ранее в пресс-центре ООС Украины заявили, что в Донбассе в 2019 году погибли более 600 ополченцев, в то время как, по данным аппарата омбудсмена ДНР, опубликованным в конце прошлого года, за указанный период в республике погибли почти в четыре раза меньше ополченцев — 157 человек.

Конфликт между Украиной и некоторыми регионами Донбасса начался в 2014 году, когда Киев развернул военную операцию против жителей юго-востока, заявивших о своей независимости после госпереворота в стране. По данным ООН, за годы гражданской войны число жертв конфликта превысило 12 тысяч человек.