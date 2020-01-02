Момент крушения самолета в Казахстане попал на видео

Нур-Султан, 2 января. Момент крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, который разбился в конце декабря под Алма-Атой, попал на видео. Кадры опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На записи видно, что взлетевшее воздушное судно болтает. После этого лайнер начинает качать — он врезается в здание и сносит фонарь.

Самолет авиакомпании Bek Air разбился утром 27 декабря во время взлета из аэропорта Алма-Аты. Жертвами трагедии стали 12 человек, еще 49 человек пострадали.

МВД Казахстана сообщило, что следствие рассматривает несколько версий трагедии. Среди них — техническая неисправность, ошибка экипажа корабля и работа навигационных служб.