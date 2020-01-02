Прыжок двух парашютистов с балкона многоэтажки в Красноярске попал на видео

Красноярск, 2 января. Двое мужчин совершили экстремальные прыжки с парашютами с балкона жилого дома на 24-м этаже в Красноярске. Инцидент попал на видео.

Ролик записали рядом с высоткой ЖК «Белые росы». На опубликованных кадрах видно, что прыжок совершает один парашютист. Через несколько секунд за ним прыгает второй.

Экстремалы использовали специальные парашюты для прыжков с небольшой высоты. Ими можно управлять, если необходимо изменить траекторию полета.

За подготовкой к прыжку наблюдали две девушки, которые тоже записывали видео на телефоны. Правоохранители уже начали проверку после инцидента с парашютистами. Сотрудники МВД установят, есть ли состав преступления в действиях мужчин.

Юрист Александр Трещев прокомментировал видео с парашютистами. Он считает, что каждый человек вправе решать, как распоряжаться собственной жизнью и стоит ли заниматься экстремальными видами спорта. Но если экстремалы угрожали безопасности других людей, они понесут за это наказание. Юрист подчеркнул, что, с точки зрения административного правонарушения, парашютистов могут наказать, передает телеканал «360».

Напомним, что в середине ноября в Южной Корее задержали двух россиян, которые совершали прыжки с небоскребов. Спортсмены планировали прыгнуть с 400-метрового здания, но прыгнули с нескольких зданий поменьше. Россиянам уже приходилось платить административные штрафы за прыжки с высоких зданий, но это их не останавливало. Один из задержанных признался, что хотел «поставить Корею на уши».