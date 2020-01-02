Сирия новости 2 января 19.30: в Турцию направляется 250 тысяч беженцев из Идлиба, жены ИГ* расправились с жителями лагеря «Аль-Хол»

Сирия, 2 января. В Турцию направляется 250 тысяч беженцев из Идлиба. Жены ИГ1* подозреваются в убийстве нескольких перемещенных лиц в лагере «Аль-Хол» в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с боевиками «Тахри раш-Шам» и оппозиции в Идлибе, в Латакии, по неподтвержднным данным, потеряли несколько военнослужащих.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: подорвала на востоке Идлиба один грузовик сирийской армии на востоке Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливают позиции сирийской армии на юго-востоке Идлиба.

Курдские вооруженные формирования: провели рейд в лагере «Аль-Хол», разрушили речную переправу в городе Шхиль в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Латакия

Как сообщает новостное агентство Step News, на северо-востоке Латакии возобновились боестолкновения между отрядами джихадистов «Тахрир аш-Шам» и Сирийской арабской армии (САА) в районе Курдских гор и ключевого города провинции Кабана. Боевики обстреляли подразделение САА из ракетных установок. По неподтвержденным данным, в результате обстрела несколько военнослужащих погибли и получили ранения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), со ссылкой на местные источники, в Шхиле взорвался заминированный автомобиль, припаркованный на рынке. Целью подрыва был члены «Демократических сил Сирии» (SDF), однако, обошлось без жертв как среди боевиков, так и среди местного населения.

Источник также передал, что боевики перекрыли все переправы через реку Евфрат в районе Шхиля, отрезав таким образом сообщение между восточным берегом Евфрата, подконтрольным SDF и территорий правительственных сил. Курдская администрация утверждает, что это была вынужденная мера из-за участившихся нападений на террористов «Исламского государства»1. По мнению курдских радикалов, боевики ИГИЛ1, которые совершают нападения в зонах их оккупации, пересекают Евфрат и укрываются именно на территориях сирийской армии. Уничтожение переправ может иметь и иные причины, ведь только через Шхиль нефть и топливо с оккупированного курдскими радикалами и международной коалицией востока страны может поступить в зоны контроля легитимного правительства САР.

Провинция Идлиб

Боевики «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» заявляют об уничтожении военного грузовика, принадлежащего сирийской армии, в результате ракетного удара на нанесенного по позициям сирийской армии в районе поселка Ат-Тах на юге провинции Идлиб.

Боевики «Тахрир аш-Шам» обстреливают из реактивных систем залпового огня «Град» позиции подразделений правительственных сил, дислоцированных на юго-востоке провинции, как передает агентство Step News. Радикалы также попробовали прорвать оборону САА, направив к ее позициям террориста-смертника в автомобиле, начиненном взрывчаткой.

Тем временем, пока на юге провинции продолжаются активные боевые действия против джихадистов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам телеканала NTV, что из Идлиба к турецкой границе движется около 250 тысяч сирийцев, которые пытаются покинуть районы боевых действий. Президент заявил, что будут приняты меры, чтобы предотвратить наплыв беженцев, а также выступил с довольно резкой критикой стран ЕС, которые обещали оказывать помощь Турции в приеме перемещенных лиц: пока границы Турции будут закрыты для беженцев, которые хотят двинутся дальше в Европу, Анкара получает финансирование для содержания всех перемещенных лиц. Однако теперь финансирования стало не хватать: по данным ООН, Турция приняла свыше 3,6 миллиона беженцев с начала гражданского конфликта в САР в 2011 году, и у них уже родилось около 430 тысяч детей. Треть перемещенных лиц проживет в столице Турецкой Республики городе Стамбул.

Провинция Хасака

Как сообщает Telegram-канал «Вестник Дамаска» в лагере беженцев «Аль-Хол» на территории SDF было обнаружено несколько трупов. Курдские силы внутренней безопасности «Асайиш» начали внутреннюю проверку в секторе лагеря, где были найдены тела, и обыскивают палатки беженцев. Курдские радикалы подозревают, что убийство было совершено «вдовами ИГИЛ». Напомним, что в лагере содержится около 11 тысяч членов семей террористов «Исламского государства» и их жен. Наиболее радикально настроенные женщины пытаются ввести «халифат» в лагере, расправляясь с несогласными беженцами. Всё это происходит, пока лагерная охрана из числа «Демократических сил» смотрит на подобные случаи сквозь пальцы. Летом одна из жен напала с ножом на охранника лагеря из числа SDF. Мужчина выжил, хоть и получил тяжелое ранение. 8 декабря в лагере вдовы расправились с женщиной туркоманской национальности, ночью они пробрались в её палатку и задушили за нежелание подчиняться их законам и одеваться согласно правилам ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.