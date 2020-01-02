Миллионные долги вынудили Навального и Соболь отказаться от встречи Нового года за границей

Москва, 2 января. Скандальный блогер Алексей Навальный и юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (организация признана иноагентом) Любовь Соболь остались отмечать Новый год в России из-за нехватки денег на люксовый отдых за границей.

Согласно публикациям Навального и Соболь в социальных сетях, главные лица ФБК встречали 2020 год вместе со своими семьями. Блогер показал подписчикам, что к нему приехала из США дочь, которая учится в Стэндфордском университете, а скандальная «активистка» поделилась фотографиями традиционных новогодних блюд.

Судя по всему, привыкшим отдыхать на широкую ногу «оппозиционерам» пришлось урезать свой бюджет на каникулы. И Навальный, и Соболь в прошлом году попали на большие деньги. Дело в том, что «юрист» ФБК пять раз нарушила закон об организации митинга, за что суд ее обязал выплатить более 1,5 млн рублей. Кроме того, скандалистку оштрафовали почти на 30 млн рублей по делу о клевете. Отметим, что судебные разбирательства в отношении Соболь еще не завершились, поэтому ее финансовый долг будет только расти.

Что касается Навального, то он практически в таком же положении, что его коллега. Псевдооппозиционер должен возместить ущерб за клевету — 30 млн рублей. Вместе с тем ему необходимо содержать семью, причем, его дочь учится в престижном дорогом университете США.

«Предстоящее возмещение ущерба и расходы на растущих детей принудили Навального и Соболь более осознанно подойти к трате личных средств, поэтому на этот раз им пришлось отмечать Новый год в России, а не в столь любимой ими загранице», — пишет Nation News.

Встретить новый год в Европе удалось менеджеру ФБК Леониду Волкову, который не обременен заботами о детях и штрафах. Он сбежал из России несколько месяцев назад, укрываясь от российского правосудия, поскольку проходит по делу об отмывании миллионов.