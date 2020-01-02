Кулеба назвал лучший «план Маршалла» для Украины

Киев, 2 января. Прямые инвестиции из других стран являются лучшим вариантом «плана Маршалла» для Украины. Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

«Я глубоко убежден, что лучший «план Маршалла» для Украины — это прямые иностранные инвестиции. Но я также благодарен тем коллегам из некоторых стран Европейского союза, которые разработали этот план и продвигают его», — сказал политик.

Он добавил, что в настоящее время в государстве не видят готовности Евросоюза «идти в эту историю», но работа над проектом продолжается.

Кулеба рассказал о том, что в ЕС пока решают, нуждается ли страна в дополнительном «плане Маршалла», и отметил, что сам он никаких индикаторов, сигнализирующих о необходимости свертывания помощи со стороны Евросоюза или о том, что Украина стала для него менее важной, не видит.

Политик отдельно выразил благодарность европейскому объединению за предоставленную стране с 2014 года поддержку и назвал ее «Европлан для Украины».

В сентябре 2019 года объем оказанной Украине помощи в Евросоюзе назвали беспрецедентным. Представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич сообщила, что ЕС и европейские финансовые институты с 2014 года в виде грантов и займов «для поддержки процесса реформ» в стране мобилизовали более 15 миллиардов евро.

«План Маршалла» представляет собой программу экономического восстановления и развития Европы после Второй мировой войны за счет предоставления американской помощи. Стратегия, разработанная госсекретарем США Джорджем Маршаллом, изначально предполагала предоставление кредитов 17 странам Западной Европы, согласившимся исключить из состава правительственных коалиций левые силы.