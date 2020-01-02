Террористы «Ан-Нусры»* распространяют фейки об «огромных потерях» САА в Идлибе

Медиаисточники в мессенджере Telegram, которые поддерживают действия террористов в Сирии, распространяют сообщения о «серии успешных атак» на посты правительственной армии в районе города Ат-Тах в Идлибе. Организацию нападений приписывают связанной с запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусрой1» террористической группировке «Джунд аль-Акса».

Источники Федерального агентства новостей подтвердили факт нападения на позиции Сирийской арабской армии на линии Джарджаназ — Ат-Тах. В ходе атаки к северу от Ат-Таха террористы применили заминированный «джихад-мобиль» с водителем-смертником. Бойцы САА смогли подбить его на безопасном расстоянии от своих позиций.

При этом связанные с террористами медиаисточники в Telegram распространяют сообщения о том, что автомобиль «взорвался в рядах правительственных сил», да еще и без водителя внутри — якобы он «вышел», направив бомбовоз в сторону позиций САА. Медиаактивисты, видимо, не знают о том, что двери «джихад-мобилей» блокируются — водителю-смертнику, который сел в автомобиль, незачем больше из него выходить, он отправляется выполнять свою задачу до конца.

Потоком новостей о якобы огромных потерях сирийской армии (а по версии некоторых источников — даже «российских сил») в Идлибе главари террористов надеются поднять моральный дух рядовых боевиков.

Провалившееся нападение на позиции правительственных сил готовилось в непосредственной близости от наблюдательного поста Турции в Маар-Хаттате. Как и ранее, турецкие наблюдатели в Идлибе никак не препятствуют действиям террористов. Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, как боевики обстреливали сирийские войска, находясь вплотную к турецкому наблюдательному пункту в Шер-Магаре. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных группировок пытались вызвать ответный огонь по наблюдательным пунктам, чтобы столкнуть Турцию и Дамаск.

Впрочем, для Турции размещение наблюдательных пунктов в Идлибской зоне деэскалации было только поводом для организации складов с вооружением, боеприпасами и продовольствием, чтобы иметь возможность организовать снабжение террористических группировок в Идлибе.

Массированный пиар в социальных сетях и в связанных с террористическими группировками СМИ, который получают любые, даже неудачные атаки террористов, объясняется катастрофическим положением террористов в Идлибе. Недавний шаг Турции, которая начала отправлять сирийских боевиков в Триполи на помощь нелегитимному Правительству национального согласия, стал причиной разногласий между «умеренной оппозицией» и радикальными джихадистами. На оккупированной террористами территории Идлиба — гуманитарная катастрофа и волны беженцев, террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» разогнали созданное ими марионеточное «правительство национального согласия» после массовых протестов из-за повышения налогов.

По мере того как 25-я дивизия специального назначения САА (бывшие «Силы Тигра») проламывает оборону террористов на юго-востоке Идлиба, в Идлибе растет паника. Массированными медиакампаниями террористы стараются сделать хорошую мину при плохой игре.

1 Организация запрещена на территории РФ.