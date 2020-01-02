Главные новости 2 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 2 января.

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения о проверках полисов ОСАГО. В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах.

Американский вице-адмирал пытается нагнетать обстановку в Арктике, провоцируя Россию на прямой конфликт, уверен депутат. Депутат Швыткин посоветовал США не испытывать судьбу в попытке атаковать флот России в Арктике.

В новогоднюю ночь в США не менее 10 человек погибли в результате стрельбы в клубах. Инциденты произошли в нескольких городах. Около 10 человек погибли в США из-за стрельбы на новогодних вечеринках.

Рудковская опозорилась, показав видео с поздравлением сына от Деда Мороза, считают интернет-пользователи. Рудковская опозорилась с новогодним поздравлением сыну.

Издание The Guardian сообщило, что название «Голландия» для обозначения Нидерландов прекратило существовать с 1 января. Название «Голландия» официально прекратило существование.

Сборная России сыграет с командой Швейцарии в рамках четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии. Россия сыграет со сборной Швейцарии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею.

Помпео отложил поездки из-за событий в Ираке. 10 человек погибли в США в новогоднюю ночь. Нидерланды отказались от названия «Голландия». События дня. ФАН-ТВ.

Руководство «Нафтогаза» оказалось не в восторге от участия в соглашении с «Газпромом» по транзиту российского газа. Коболев заявил, что «Нафтогаз» оказался недоволен условиями сделки с «Газпромом».

Роспотребнадзор выявил в России около семи тысяч партий запрещенной никотиносодержащей продукции. Роспотребнадзор выявил около 7 тысяч партий аналогов снюса.

Российская актриса Настасья Самбурская выложила фото, высмеивающее бодипозитив и «size plus» моделей. Самбурская высмеяла бодипозитив и «size plus» моделей.