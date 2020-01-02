Генпрокуратура Украины прекратила свое существование. События дня. ФАН-ТВ

Ребрендинг Генпрокуратуры Украины Генпрокуратура Украины прекратила свое существование. Ее функции теперь будет выполнять Офис генерального прокурора Украины. Это новая структура, которая пришла на смену прежней. А если разобраться, то тот же госорган, только завернутый в красивую упаковку. Своеобразный ребрендинг на Украине начали еще в октябре прошлого года. Главная задача, которую поставило перед собой руководство нового Офиса — отобрать честных прокуроров, которые будут решать проблемы страны, а не думать о своих интересах. Тень на репутацию Генпрокуратуры бросили громкие случаи коррупции, нескрываемая политизированность. Да и к тому же, образ прокурора у жителей страны до сих пор ассоциируется с яхтами и виллами. Согласно опросам, более 70% украинцев не доверяют ведомству. В структуре провели «очистку». Правда, переаттестацию из более чем 1300 (1339) человек смогли пройти 600 (610) сотрудников. Насколько повысится уровень доверия к специалистам Офиса — зависит только от них самих. Стоит отметить, это уже не первый ребрендинг за последний год. В июне глава Украины Владимир Зеленский сменил название администрации президента на Офис президента. Но после выборов уровень доверия к лидеру страны значительно снизился.

Договор о границах России и Эстонии Эстония вновь заговорила о российских территориях. Спикер парламента страны Хенн Пыллуаас в новогоднем поздравлении затронул тему границ между двумя государствами. Таллин хочет присвоить некоторые территории Псковской и Ленинградской областей. В Эстонии считают, что эти земли принадлежат им. Как отметил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, так политики пытаются поднять международный авторитет страны. «Периодически американцы подтролливают нас [Россию] через свои сателлиты [Эстонию], подкидывая им такие речи. Это выглядит, как во время новогодней елки учительница или воспитательница раздает стишки детям на листочках, а они их по очереди зачитывают. В этом плане США выступают в роли воспитательницы», — сравнил Александр Шерин. Таллин уже не в первый раз настаивает на пересмотре Тартуского мирного договора 1920 года. Исторический документ закрепляет часть российских земель за Эстонией. Но в 1944 году эти территории вернулись РСФСР. В МИД России неоднократно заявляли, что документ столетней давности никакой юридической силы не имеет. И вопрос о передаче земель даже не стоит поднимать.