Генпрокуратура Украины прекратила свое существование. События дня. ФАН-ТВ

Ребрендинг Генпрокуратуры Украины
Генпрокуратура Украины прекратила свое существование. Ее функции теперь будет выполнять Офис генерального прокурора Украины. Это новая структура, которая пришла на смену прежней. А если разобраться, то тот же госорган, только завернутый в красивую упаковку. Своеобразный ребрендинг на Украине начали еще в октябре прошлого года. Главная задача, которую поставило перед собой руководство нового Офиса — отобрать честных прокуроров, которые будут решать проблемы страны, а не думать о своих интересах. Тень на репутацию Генпрокуратуры бросили громкие случаи коррупции, нескрываемая политизированность. Да и к тому же, образ прокурора у жителей страны до сих пор ассоциируется с яхтами и виллами. Согласно опросам, более 70% украинцев не доверяют ведомству. В структуре провели «очистку». Правда, переаттестацию из более чем 1300 (1339) человек смогли пройти 600 (610) сотрудников. Насколько повысится уровень доверия к специалистам Офиса — зависит только от них самих. Стоит отметить, это уже не первый ребрендинг за последний год. В июне глава Украины Владимир Зеленский сменил название администрации президента на Офис президента. Но после выборов уровень доверия к лидеру страны значительно снизился.
Договор о границах России и Эстонии
Эстония вновь заговорила о российских территориях. Спикер парламента страны Хенн Пыллуаас в новогоднем поздравлении затронул тему границ между двумя государствами. Таллин хочет присвоить некоторые территории Псковской и Ленинградской областей. В Эстонии считают, что эти земли принадлежат им. Как отметил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, так политики пытаются поднять международный авторитет страны.
«Периодически американцы подтролливают нас [Россию] через свои сателлиты [Эстонию], подкидывая им такие речи. Это выглядит, как во время новогодней елки учительница или воспитательница раздает стишки детям на листочках, а они их по очереди зачитывают. В этом плане США выступают в роли воспитательницы», — сравнил Александр Шерин.
Таллин уже не в первый раз настаивает на пересмотре Тартуского мирного договора 1920 года. Исторический документ закрепляет часть российских земель за Эстонией. Но в 1944 году эти территории вернулись РСФСР. В МИД России неоднократно заявляли, что документ столетней давности никакой юридической силы не имеет. И вопрос о передаче земель даже не стоит поднимать.
Гонка за Гоном
Побег из Токио. Громкая история исчезновения Карлоса Гона и впрямь становится похожей на остросюжетный фильм. Бывший руководитель автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi может до сих пор находиться в Ливане. Бейрут получил от Интерпола ордер на его арест. Об этом сообщают местные СМИ. Как именно из Японии он попал в Ливан? Об этом остается только догадываться. Есть версия, что в этом бизнесмену помогли сотрудники частных охранных организаций. Якобы они вывезли Гона из дома в ящике для музыкальных инструментов. Позже он добрался до Турции, а затем до Ливана. К слову, в Анкаре уже проверяют эту информацию. По сообщениям журналистов, задержаны семь человек, которые помогли бизнесмену бежать. Сам же Гон утверждает, что таким образом он «спасался от политического преследования». Напомним, долгое время бизнесмен находился в Японии под домашним арестом. Его вместе с помощником обвинили в отмывании доходов на сумму более 70 млн долларов.