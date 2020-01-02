Начиная с нового года Ливийская национальная армия (ЛНА) продолжает проводить успешные операции по освобождению захваченных бандформированиями районов Триполи. Солдаты углубляются в центр столицы и укрепляются в районах на окраинах.

ЛНА продолжает антитеррористическую операцию по освобождению Триполи от вооруженных группировок. Неутихающие бои в конце декабря 2019 года обеспечили ливийской армии значительное продвижение на территории столицы. Интенсивные столкновения проходили на улицах аль-Мутабат и аль-Хафилат в районе Машруа аль-Хадба.

За первое января военные ЛНА захватили район ас-Сидра. Также взяли под контроль дорогу от Вади ар-Рабиа до района аль-Фарнадж — она на 90 процентов находится в зоне распоряжения военных. Как передает dodycat42, особому успеху по очистке столицы от боевиков Правительства национального согласия (ПНС) служит поступившая поддержка из восточных районов аль-Хадба и аль-Бадри, что поможет ливийским военным продвинуться в район Рас Хасан.

Столицу также успешно освобождают от бандформирований, подконтрольных нелегитимному ПНС, в районе Абу Салим. Его ЛНА тоже взяла под контроль почти полностью. Эту местность удерживало одно из четырех крупнейших бандформирований Триполи с одноименным названием — «Абу Салим». Возглавляет группировку Абдул Гани по прозвищу Ганива. До февральской революции в Ливии он отсидел 14 лет за наркоторговлю, а после убийства прошлого лидера Муаммара Каддафи встал во главе Военного совета в контролируемом им районе. Также захватил местную тюрьму, куда отправлял всех неугодных ему людей.

Свою армию Абдул пополнял подростками, которых похищал и насильно удерживал у себя. В 2018 году миссией ООН в Ливии он обвинен в насильственных действиях против мирного населения в Триполи. Сейчас силы ЛНА вместе выбили его группировку за пределы контролируемой им территории.

Напомним, что накануне в районе Абу Салим обезврежены двое террористов-смертников, которые готовили самоподрыв на одной из позиций ЛНА. Впоследствии выяснилось, что находящийся рядом район ар-Рабиш и вовсе захватили боевики из Сирии, прибывшие на помощь триполитанскому правительству при поддержке Турции. В результате ожесточенного наступления армии, террористы предпочли бежать из этого сектора. Об этом пишет JDTkLYZayYGdbew.

Отметим, что Турция продолжает поддерживать нелегитимное ПНС Ливии. Анкара поставляет в поддержку этих «властей» террористов, бежавших из сирийской провинции Идлиб после успешных побед Сирийской Арабской Армии в августе 2019 года. Помимо боевиков турецкое правительство отправляет в страну своих инструкторов, а также вооружение вместе с военной техникой. Грузы и живая подмога из экстремистов для бандитов пребывает по морю и воздуху.

Фельдмаршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар продолжает антитеррористическую операцию «Аль-Карама», которая началась еще в 2014 году. Солдаты освобождают страну от вооруженных группировок, которые в большом количестве появились в республике после свержения прошлого лидера Муаммара Каддафи в 2011 году.