Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции бывшего главы Каталонии Пучдемона

Брюссель, 2 января. Бельгийский суд прекратил дело об экстрадиции экс-главы Каталонии Карлоса Пучдемона и члена его правительства Антони Комина в Испанию. Об этом сообщил сам бывший руководитель испанской автономии.

«Бельгийская юстиция признала наш иммунитет и приняла решение прекратить рассмотрение дела о выполнении [выданного Испанией] ордера на наш арест и о последующей экстрадиции», — написал он в Twitter.

Политик также указал, что теперь ожидает освобождения из заключения в Испании бывшего замглавы правительства Каталонии Ориола Жункераса. По словам Пучдемона, Жункерас пользуется такой же неприкосновенностью, что он и Комин.

«Испания должна последовать примеру Бельгии и соблюдать закон», — резюмировал Пучдемон.

Новый европейский ордер на арест бывшего главы Каталонии был выдан испанским судом в октябре, напоминает RT. После этого он добровольно вместе с адвокатами пришел в бельгийскую прокуратуру.

В надзорном ведомстве Брюсселя отмечали, что смогут приступить к анализу испанского ордера на арест, когда получат официальный перевод документа.