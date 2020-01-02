Турецкие депутаты проголосовали за военное вторжение в Ливию

Анкара, 2 января. Турецкий парламент на прошедшем в четверг заседании одобрил резолюцию по отправке войск в Ливию.

Всего в голосовании участвовали 509 депутатов: поддержали документ 325 парламентария, высказались против 184.

При этом турецкий депутат Чихангир Ислам в день заседания по ливийскому вопросу заявил, что не пойдет на сессию и не будет голосовать.

В декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара может ввести войска в Ливию для якобы нормализации ситуации в стране. В конце минувшего месяца террористы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии направили Анкаре официальный запрос о предоставлении военной помощи.

Турецкая сторона активно сотрудничает с так называемым ПНС Ливии, которое взаимодействует с террористическими группировками, — триполитанским боевикам поставляют оружие и боеприпасы, направляют сирийских джихадистов.

На днях Лига арабских государств (ЛАГ) после экстренного совещания по Ливии приняла резолюцию, призывающую отказаться от любого военного вмешательства.